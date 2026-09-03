Þetta er útskýring United á því að hafa ekki keypt bakvörð

Manchester United ákvað að kaupa ekki nýjan vinstri bakvörð á lokadögum félagaskiptagluggans þar sem félagið taldi engan af þeim kostum sem voru í boði uppfylla þær kröfur sem gerðar voru.
Samkvæmt Express skoðuðu forráðamenn United möguleikann á að styrkja stöðuna undir lok gluggans en komust að þeirri niðurstöðu að betra væri að bíða en að kaupa leikmann sem væri ekki nægilega góður.
Vinstri bakvarðarstaðan hefur verið til umræðu hjá United, ekki síst vegna meiðslasögu Luke Shaw og þess að félagið vill auka samkeppni í varnarlínunni.
United mun því halda áfram með núverandi leikmannahóp fram að janúarglugganum.
Þá gæti félagið farið aftur á markaðinn ef hentugur kostur verður í boði, en forráðamenn vilja forðast skyndikaup.