Svona verður Messi heiðraður

Argentínska deildin ætlar að heiðra Lionel Messi um helgina eftir að hann lagði landsliðsskóna á hilluna.
Allir leikir deildarinnar verða stöðvaðir á tíundu mínútu og þá verður Messi hylltur með mínútu lófataki. Talan tíu vísar að sjálfsögðu í treyjunúmer hans hjá argentínska landsliðinu.
Messi, sem er 39 ára, tilkynnti á mánudag að landsliðsferill hans væri á enda. Síðasti landsleikur hans var í 2-1 tapi gegn Spáni í úrslitaleik HM í sumar.
Messi lék 207 landsleiki og skoraði 125 mörk, hvort tveggja er met hjá landsliði Argentínu. Hann varð heimsmeistari 2022 og vann Suður-Ameríkukeppnina tvisvar með landsliðinu.