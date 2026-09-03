Richarlison hent út úr hóp hjá Tottenham - Getur ekki spilað í deildinni

Richarlison hefur verið skilinn eftir utan leikmannahóps Tottenham fyrir ensku úrvalsdeildina þar sem félagið undirbýr mögulega sölu á Brasilíumanninum.
Hinn 29 ára gamli framherji var markahæsti leikmaður Spurs í deildinni á síðasta tímabili með ellefu mörk en er ekki talinn vera hluti af framtíðaráformum félagsins.
Tottenham hafði áður náð 35 milljóna punda samkomulagi við Everton um Richarlison en persónulegir skilmálar náðust ekki.
Trabzonspor í Tyrklandi hefur áhuga á leikmanninum og félög í Sádi-Arabíu hafa einnig fylgst með stöðu hans.
Richarlison gagnrýndi Tottenham opinberlega eftir að félagið reyndi að senda hann aftur til Everton og sagðist ekki vilja að aðrir tækju slíkar ákvarðanir fyrir sig.
Samningur Richarlison við Tottenham rennur út næsta sumar. Þar sem hann er ekki skráður í úrvalsdeildarhópinn getur hann ekki leikið í deildinni með Spurs fyrr en í janúar, fari hann hvergi.