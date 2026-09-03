Reyndu að koma honum til Barcelona á lokametrum gluggans - Sögðu takk, en nei takk

Barcelona fékk tækifæri til að fá Nick Woltemade frá Newcastle undir lok félagaskiptagluggans en hafnaði því. Mundo Deportivo segir frá.
Fulltrúar hins 24 ára gamla Woltemade höfðu samband við Barcelona eftir að ljóst varð að Þjóðverjinn yrði ekki í stóru hlutverki hjá Newcastle í vetur.
Spánarmeistararnir ákváðu hins vegar að aðhafast ekki í málinu enda þegar langt komnir með kaupin á Gabriel Jesus frá Arsenal.
Woltemade gekk til liðs við Newcastle frá Stuttgart fyrir um 65 milljónir punda síðasta sumar en stóð ekki undir verðmiðanum.
Framherjinn var svo lánaður til Juventus í vikunni og eyðir komandi leiktíð því í ítalska boltanum.
Barcelona fékk hins vegar annan leikmann Newcastle í sumar, Anthony Gordon. Sá fer vel af stað í Katalóníu.