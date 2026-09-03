Mourinho reiður eftir að leikmaður Real Madrid var gómaður fullur á bílnum

José Mourinho hefur gagnrýnt Raul Asencio, 23 ára varnarmann Real Madrid, eftir að leikmaðurinn var sakfelldur fyrir ölvunarakstur á Gran Canaria.
Asencio var sviptur ökuréttindum í átta mánuði eftir að hafa verið stöðvaður af lögreglu um klukkan 6:30 að morgni 16. ágúst þar sem hann ók Porsche Macan GTS.
Mæling sýndi 0,90 milligrömm af áfengi í lítra útöndunarlofts en leyfilegt hámark á Spáni er 0,25. Asencio játaði brotið fyrir dómi þremur dögum síðar og var einnig sektaður um 12.350 pund.
Mourinho segist vera mjög ósáttur við framkomu leikmannsins utan vallar.
„Ég er ekki ánægður með Raul Asencio,“ sagði Mourinho.
„Hann er frábær atvinnumaður og enginn æfði eins og hann. En Real Madrid-leikmaður er alltaf Real Madrid-leikmaður, líka utan vallar.“
Mourinho bætti við að hegðun leikmanna utan vallar geti haft áhrif á ímynd félagsins.
„Það sem þú gerir utan vallar skaðar ímynd félagsins. Það sem ég er að segja er að ég er ekki ánægður.“
Ummælin undirstrika þær miklu kröfur sem gerðar eru til leikmanna Real Madrid, bæði innan vallar og utan.