Mourinho hrósar leikmanni sem var klár í að rifta samningi sínum

José Mourinho segir Dani Ceballos hafa fengið skýr skilaboð strax eftir komu Portúgalans til Real Madrid um að hann væri ekki hluti af framtíðaráformum liðsins.
Mourinho segir að þeir hafi aðeins rætt saman í um þrjár mínútur í síma þegar hann tók við.
„Ég sagði honum að hann væri ekki í mínum plönum,“ sagði Mourinho.
Hann segir að margir leikmenn kjósi að halda fast í samning sinn þótt þeir séu ekki inni í myndinni hjá stjóranum, en Ceballos hafi brugðist öðruvísi við.
„Hann sagði mér að ef hann væri utan minna plana þá vildi hann frekar vera frjáls til að ákveða framtíð sína.“
Ceballos samþykkti því að rifta samningi sínum við Real Madrid og getur nú sjálfur valið næsta áfangastað án þess að félag þurfi að greiða kaupverð fyrir hann.