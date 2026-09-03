Miklar breytingar hjá City í sumar - Vantar mögulega mann í eina stöðu

Manchester City eyddi 458 milljónum punda í nýja leikmenn í sumar, sem er nýtt met í einum félagaskiptaglugga í ensku úrvalsdeildinni.
Enzo Maresca fékk fullt bakland frá Hugo Viana, yfirmanni knattspyrnumála, í sínum fyrsta glugga eftir að hafa tekið við af Pep Guardiola. City sló eigið félagaskiptamet tvisvar; fyrst með 116 milljóna punda kaupum á Elliot Anderson frá Nottingham Forest og síðan með 125 milljóna punda kaupum á Enzo Fernandez frá Chelsea. Þá kom hinn 18 ára Ayyoub Bouaddi fyrir 86 milljónir.
Miðja City hefur verið gjörbreytt eftir brotthvarf Bernardo Silva, Rodri, Tijjani Reijnders og Nico Gonzalez. Innan félagsins er Anderson talinn líklegur arftaki Rodri, en Bouaddi er hugsaður sem langtímaverkefni með möguleika á að verða heimsklassa leikmaður.
City hefur reyndar eytt 542 milljónum punda síðan um áramót, en á móti selt leikmenn fyrir 334 milljónir. Nettóeyðslan á árinu er því 208 milljónir punda.
Maresca hefur nú tvo öfluga kosti í flestum stöðum og getur stillt miðjunni upp bæði í kassalaga kerfi og tígli. Fernandez, Anderson og Bouaddi geta allir leikið fleiri en eina stöðu.
Stóra spurningin snýr þó að sókninni.
Erling Haaland er eini eiginlegi framherjinn í aðalliðshópnum eftir að Omar Marmoush fór til Tottenham og Divin Mubama á lán til Southampton.
City telur Antoine Semenyo og Iliman Ndiaye geta leyst stöðuna tímabundið, en ef Haaland meiðist gæti skortur á varamanni reynst veikasti hlekkurinn í annars gríðarlega sterkum leikmannahópi.