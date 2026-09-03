Margir reiðir eftir að dómarinn viðurkenndi nokkur atriði

Fyrrum dómarinn Mike Dean hefur vakið mikla reiði meðal knattspyrnuáhugamanna eftir að hafa viðurkennt að hann hafi stundum gert sér leik úr því að sjá hversu lengi hann gæti komist hjá því að flauta í leikjum ensku úrvalsdeildarinnar.
Dean, sem er 58 ára og hætti að dæma árið 2023 eftir rúm 20 ár í fremstu röð, sagði frá þessu í hlaðvarpi Jamie Vardy.
Hann sagði að hann hefði nokkrum sinnum reynt að komast 20 til 25 mínútur inn í leik án þess að nota flautuna. Þá viðurkenndi hann einnig að hafa stundum reynt að halda sig inni í miðjuhringnum eins lengi og hægt væri og náð um 15 mínútum í eitt skipti.
Ummælin hafa farið illa í marga stuðningsmenn sem telja að slíkt eigi ekki heima í atvinnuknattspyrnu. Sumir hafa jafnvel kallað eftir því að ákvörðunartaka hans í leikjum verði rannsökuð.
Dean viðurkenndi jafnframt að hann hefði stundum viljað vera meira í sviðsljósinu en hann ætti að vera og að honum hefði þótt gaman þegar hagnaðarreglan hjá honum leiddi til marks.
Viðbrögðin á samfélagsmiðlum hafa verið hörð og margir telja ummælin varpa slæmu ljósi á störf hans sem dómara.