Könnun sem vekur mikla athygli - 25 prósent hugsa um þetta í kynlífi

Könnun meðal 2.000 knattspyrnuáhugamanna í Bretlandi bendir til þess að fótboltinn fylgi mörgum alla leið inn í svefnherbergið.
Samkvæmt könnun Free Super Tips sagðist um fjórðungur þátttakenda, bæði karlar og konur, hafa hugsað um knattspyrnumenn á meðan þeir stunduðu kynlíf.
Niðurstöðurnar sýndu þó ákveðinn mun á hugsunum fólks. Konur voru líklegri til að segjast hafa kynferðislegar hugsanir um leikmenn, á meðan gagnkynhneigðir karlar sögðust oftar hugsa um mörk sem þeir hefðu séð eða komandi leiki.
David Beckham var sá knattspyrnumaður sem flestir sögðust hugsa um í kynlífi. Athygli vakti einnig að stuðningsmenn hugsuðu ekki endilega um leikmenn úr sínu eigin uppáhaldsliði.
Könnunin leiddi jafnframt í ljós að fótboltaástríðan getur haft bein áhrif á ástarlífið. Meira en fjórðungur þátttakenda sagðist ekki vilja vera í sambandi með stuðningsmanni erkifjandaliðs.
Þá gekk einn af hverjum tíu svo langt að segjast elska knattspyrnuliðið sitt meira en maka sinn. Það má því segja að fyrir suma stoppi fótboltinn alls ekki þegar leikurinn er búinn.