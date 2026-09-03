Koma Martinelli til Sádí Arabíu staðfest - Dýrasti leikmaður sem Arsenal hefur selt

Gabriel Martinelli er genginn til liðs við Al-Hilal í Sádi-Arabíu frá Arsenal í varanlegum félagaskiptum.
Arsenal hefur staðfest brottför Brasilíumannsins en kaupverðið er 60 milljónir punda. Samningurinn inniheldur einnig ákvæði um hlut Arsenal af mögulegri framtíðarsölu.
Um er að ræða hæstu sölu í sögu Arsenal.
Martinelli, sem er 25 ára, kom til Arsenal frá Ituano í Brasilíu sumarið 2019. Hann lék alls 278 leiki fyrir félagið í öllum keppnum og skoraði 62 mörk.
Hann átti stóran þátt í velgengni Arsenal undanfarin ár og varð enskur meistari með liðinu á síðasta tímabili. Þá vann hann einnig enska bikarinn árið 2020 og Samfélagsskjöldinn árið 2023.
Martinelli hefur leikið 27 landsleiki fyrir Brasilíu og meðal annars tekið þátt á tveimur heimsmeistaramótum.
Arsenal þakkaði Martinelli fyrir framlag hans til félagsins og óskaði honum og fjölskyldu hans velfarnaðar í Sádi-Arabíu.