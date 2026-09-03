Iraola virkilega sáttur með að þessi lykilmaður var ekki seldur

Andoni Iraola, stjóri Liverpool, segir sig mjög ánægðan með að Cody Gakpo hafi verið áfram hjá félaginu eftir félagaskiptagluggann.
Gakpo var orðaður við brottför í sumar en Iraola segir samband þeirra hafa verið opið og heiðarlegt frá upphafi.
„Cody er mjög klár leikmaður. Samband mitt við hann hefur verið mjög heiðarlegt frá fyrsta degi og hann hefur staðið sig mjög vel,“ sagði Iraola.
Spænski stjórinn bætti við að Gakpo hefði allan tímann verið vel upplýstur um stöðuna á félagaskiptamarkaðnum og að þeir hefðu átt regluleg samtöl.
„Hann hefur æft mjög vel og ég vona að hann haldi áfram á sama stigi. Hann er á góðum stað, bæði líkamlega og andlega.“
Iraola undirstrikaði að hann væri mjög ánægður með að halda Hollendingnum.
„Cody er mjög verðmætur leikmaður fyrir okkur,“ sagði hann.