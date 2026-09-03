Höfnuðu svakalegu tilboði frá Chelsea - Töldu það koma of seint í glugganum

Everton hafnaði seint í félagaskiptaglugganum 65 milljóna punda tilboði frá Chelsea í miðjumanninn James Garner.
Samkvæmt TalkSPORT kom tilboðið það seint fram að forráðamenn Everton töldu sig ekki hafa nægan tíma til að finna viðeigandi arftaka fyrir hinn 25 ára gamla Englending.
Garner er mikilvægur hluti af leikmannahópi Everton og félagið vildi því ekki taka áhættuna á að selja hann án þess að geta styrkt miðjuna áður en glugginn lokaði.
Chelsea leitaði að frekari styrkingu á miðsvæðinu undir lok gluggans og virðist Garner hafa verið ofarlega á óskalistanum.
Þrátt fyrir háa upphæð ákvað Everton að halda leikmanninum.
Ekki liggur fyrir hvort Chelsea muni endurvekja áhuga sinn þegar félagaskiptaglugginn opnar aftur í janúar.