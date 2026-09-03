Hætti við að hætta en er nú hættur - Vandræði hjá liði Salah í Tyrklandi

Fatih Tekke er hættur sem þjálfari Trabzonspor, aðeins fimm leikjum eftir að Mohamed Salah gekk til liðs við tyrkneska félagið.
Tekke hafði reynt að segja starfi sínu lausu eftir 5-0 tap gegn Ferencvaros í umspili Evrópudeildarinnar í síðustu viku. Þá sagðist hann vera að „refsa sjálfum sér“ með ákvörðuninni.
Forráðamenn Trabzonspor höfnuðu hins vegar uppsögninni á þeim tímapunkti og Tekke stýrði liðinu gegn Amedspor á þriðjudag.
Trabzonspor tapaði þeim leik 2-1 og í kjölfarið fóru fram frekari viðræður milli þjálfarans og félagsins. Niðurstaðan varð sú að aðilar komust að samkomulagi um starfslok.
Í yfirlýsingu þakkaði Trabzonspor Tekke fyrir störf sín undanfarna 18 mánuði og lagði áherslu á framlag hans bæði innan og utan vallar. Þar var meðal annars vísað til þess að hann hefði unnið tyrkneska bikarinn með félaginu.
Huseyin Cimşir mun stýra liðinu tímabundið á meðan leit stendur yfir að nýjum aðalþjálfara.
Salah hefur sjálfur skorað þrjú mörk í fimm leikjum fyrir Trabzonspor, en liðið hefur aðeins unnið einn af fyrstu þremur deildarleikjum sínum og er úr leik í Evrópudeildinni.