Hætti eftir HM en er tekinn við á ný

Carlos Queiroz hefur verið ráðinn landsliðsþjálfari Gana á ný, aðeins tveimur mánuðum eftir að hann lét af störfum í kjölfar heimsmeistaramótsins.
Þessi 73 ára gamli Portúgali tók við Gana skömmu fyrir HM og stýrði liðinu í 32-liða úrslit.
Knattspyrnusamband Gana hefur nú ráðið Queiroz á ný til ótilgreinds tíma og tekur hann strax til starfa fyrir næsta landsleikjaglugga.
Gana mætir Fílabeinsströndinni heima og að heiman í undankeppni Afríkumótsins 2027 síðar í þessum mánuði.
Queiroz er maður mikilla ævintýra og hefur komið víða við í þjálfun, bæði hjá landsliðum og félagsliðum.
Stærsta starf hans var án efa hjá Real Madrid frá 2003 til 2004.