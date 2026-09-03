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DV
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Hætti eftir HM en er tekinn við á ný

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 3. september 2026 16:00
Queiroz var aðstoðarmaður Sir Alex Ferguson hjá Manchester United á sínum tíma.

Carlos Queiroz hefur verið ráðinn landsliðsþjálfari Gana á ný, aðeins tveimur mánuðum eftir að hann lét af störfum í kjölfar heimsmeistaramótsins.

Þessi 73 ára gamli Portúgali tók við Gana skömmu fyrir HM og stýrði liðinu í 32-liða úrslit.

Knattspyrnusamband Gana hefur nú ráðið Queiroz á ný til ótilgreinds tíma og tekur hann strax til starfa fyrir næsta landsleikjaglugga.

Gana mætir Fílabeinsströndinni heima og að heiman í undankeppni Afríkumótsins 2027 síðar í þessum mánuði.

Queiroz er maður mikilla ævintýra og hefur komið víða við í þjálfun, bæði hjá landsliðum og félagsliðum.

Stærsta starf hans var án efa hjá Real Madrid frá 2003 til 2004.

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