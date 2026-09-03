Gjörsamlega brjáluð - Þekktur fyrrverandi unnusti hennar mættur með nýja konu

Chantelle Heskey, fyrrverandi eiginkona Emile Heskey, hefur gagnrýnt fyrrverandi eiginmann sinn opinberlega eftir að ný kærasta hans birti myndir úr fríi þeirra saman.
Heskey og Chantelle skildu eftir meira en 20 ára samband og 12 ára hjónaband. Þau eiga fjögur börn saman.
Ný kærasta Heskey, Jade Slusarczyk, birti myndir frá tveggja vikna ferð þeirra til Grikklands og Kýpur og skrifaði að þetta hefðu verið „bestu tvær vikurnar“ með honum.
Chantelle svaraði færslunni og hélt því fram að ferðin til Kýpur hefði upphaflega átt að vera farin með börnum þeirra, en að Heskey hefði hætt við hana þar sem hann hefði ekki fengið ókeypis flug.
„Gaman að sjá að þú komst þangað eftir allt saman,“ skrifaði hún.
Hún hélt því síðan fram að Heskey hefði eytt athugasemdinni og birti skjáskot af færslunni á eigin Instagram-sögu með orðunum: „Vissi að hann myndi eyða þessu. Vile.“
Heskey, sem er 48 ára, lék á sínum tíma meðal annars með Liverpool, Leicester og enska landsliðinu.