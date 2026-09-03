Fyrrum aðstoðarmaður Ferguson mættur aftur í starfið sem hann hætti í á dögunum

Carlos Queiroz hefur verið endurráðinn sem landsliðsþjálfari Gana, aðeins nokkrum vikum eftir að hann virtist hafa tilkynnt brotthvarf sitt úr starfinu.
Queiroz, sem er 73 ára, tók við Gana í apríl og stýrði liðinu á HM í sumar. Þar komst Gana í 32-liða úrslit en tapaði 1-0 fyrir Kólumbíu.
Skömmu eftir tapið gaf Queiroz sterklega til kynna á samfélagsmiðlum að hann væri hættur. Knattspyrnusamband Gana hefur hins vegar ákveðið að ráða hann aftur eftir innri viðræður.
Lengd samningsins hefur ekki verið gefin upp en sambandið segir að markmiðið sé að undirbúa liðið fyrir „nýjan og farsælan kafla á alþjóðavettvangi“.
Queiroz á langan feril að baki og var meðal annars tvisvar aðstoðarþjálfari Manchester United undir stjórn Sir Alex Ferguson. Hann hefur einnig stýrt Íran, Portúgal og Egyptalandi á stórmótum auk þess að hafa þjálfað Suður-Afríku, Kólumbíu og Katar.
Fyrsta verkefni hans í seinni lotunni með Gana verður undankeppni Afríkukeppninnar 2027.
Gana er í C-riðli með Fílabeinsströndinni, Gambíu og Sómalíu.