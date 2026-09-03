Farþegi neitaði að hleypa fólki frá borði vélarinnar - Ástæðan vekur mikla kátínu

Wayne Rooney rifjaði upp skrautlegt atvik frá tíma sínum hjá Manchester United þegar liðsfélagar hans földu jakkafatabuxurnar hans í flugvél.
Rooney sagði frá sögunni í Stick to United ásamt Wes Brown. Hann var þá klæddur í náttbuxur, skyrtu, bindi og jakka þegar hann áttaði sig á því að buxurnar væru horfnar.
Þegar flugvélin lenti ákvað Rooney að taka málin í sínar hendur.
„Ég fór beint fremst í vélina. Stjórinn var þar og Bobby Charlton líka. Ég sagði: „Fyrirgefðu stjóri, enginn fer úr þessari vél fyrr en ég fæ buxurnar mínar aftur,“ sagði Rooney.
Sir Alex Ferguson vissi að sögn ekki alveg hvernig hann ætti að bregðast við, en Rooney neitaði að gefa sig.
Að lokum gáfust liðsfélagarnir upp og buxurnar voru sendar fram í vélina.
„Ég var ekki að fara að ganga svona í gegnum flugvöllinn,“ bætti Rooney við.
Wes Brown sagði að þetta hefði verið eitt af stærri reiðiköstum Rooney hjá United og viðurkenndi að hrekkurinn hefði skilað nákvæmlega þeim viðbrögðum sem leikmennirnir vonuðust eftir.