Enzo sendir pillu á Chelsea eftir skipti sín til City

Enzo Fernandez virðist hafa sent Chelsea smá skot eftir að hann gekk til liðs við Manchester City á lokadegi félagaskiptagluggans.
Argentínski miðjumaðurinn fór frá Stamford Bridge til City fyrir 125 milljónir punda, upphæð sem jafnar breskt met.
Enzo, sem er 25 ára, vann bæði Heimsmeistarakeppni félagsliða og Sambandsdeild Evrópu með Chelsea en telur sig nú hafa tekið næsta skref á ferlinum.
„Ég er mjög ánægður með að vera hér. Mig hefur alltaf dreymt um að spila fyrir jafn stórt félag og City,“ sagði Enzo við heimasíðu Manchester City.
Hann sagði félagaskiptin vera tilfinningaþrungið augnablik fyrir sig og fjölskylduna og bætti við að hann hefði strax fundið fyrir stærð félagsins.
„Við ætlum að njóta okkar og vinna fullt af hlutum saman,“ sagði Enzo.
Ummælin hafa vakið athygli enda ljóst að hann sér Manchester City sem stærra skref á ferlinum.