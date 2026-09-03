Carragher segir að Iraola verði að eiga erfitt samtal til að laga vandamál liðsins

Jamie Carragher telur að Andoni Iraola, stjóri Liverpool, þurfi að eiga erfið samtöl við Dominik Szoboszlai og færa Ungverjann varanlega í hægri bakvarðarstöðuna.
Szoboszlai, 25 ára, skrifaði í sumar undir nýjan samning sem færir honum um 350 þúsund pund á viku eftir að hafa verið valinn leikmaður ársins hjá Liverpool á síðasta tímabili.
Þrátt fyrir sterka frammistöðu á miðjunni hefur hann einnig leikið í hægri bakverði og fór meðal annars þangað í seinni hálfleik í 2-2 jafntefli gegn Nottingham Forest um síðustu helgi.
Carragher telur að Liverpool hafi gert stór mistök með því að styrkja ekki bakvarðarstöðurnar í sumar. Conor Bradley er meiddur og Jeremie Frimpong hefur ekki fundið taktinn, en staðan hefur verið vandamál frá því Trent Alexander-Arnold fór til Real Madrid.
„Ég hef aldrei talið Szoboszlai vera miðjumann,“ sagði Carragher í Stick to Football.
Hann líkti Szoboszlai við Jordan Henderson, með hlaup, kraft og markógn, en taldi að eiginleikar hans gætu nýst betur í hægri bakverði.
Carragher sagði þó að vandamálið væri að Szoboszlai, sem er varafyrirliði liðsins, myndi líklega ekki vilja færa sig aftur í vörnina eftir að hafa nýlega skrifað undir stóran samning.
Gary Neville tók undir áhyggjurnar og sagðist undrandi á því að Liverpool hefði ekki styrkt bakvarðarstöðurnar í félagaskiptaglugganum.