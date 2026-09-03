Barcola spilar um helgina en Iraola segir hann þurfa tíma

Andoni Iraola, stjóri Liverpool, segir að Bradley Barcola verði örugglega í leikmannahópnum gegn Ipswich á föstudagskvöldið, svo lengi sem ekkert óvænt kemur upp á á æfingu.
Barcola gekk til liðs við Liverpool frá Paris Saint-Germain fyrir 123 milljónir punda og hefur æft með liðinu í þessari viku.
„Við erum mjög ánægðir með Bradley. Hann var forgangsmál hjá okkur og við vildum fá mjög góðan leikmann í þessa stöðu,“ sagði Iraola.
Hann hrósaði einnig viðhorfi Frakkans og sagði mikilvægt að Barcola hefði sjálfur viljað ganga til liðs við Liverpool.
Iraola staðfesti þó ekki að Barcola myndi byrja leikinn.
„Hann hefur aðeins æft með okkur þrisvar og fékk engar mínútur á undirbúningstímabilinu. Það er eitthvað sem við verðum að taka með í reikninginn,“ sagði hann.
Liverpool leitar enn að sínum fyrsta deildarsigri undir stjórn Iraola.