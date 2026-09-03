Ástarsambandið hefur staðið á brauðfótum í gegnum árin - Umdeild kona var nefnd til sögunnar

Enzo Fernandez gekk til liðs við Manchester City á lokadegi félagaskiptagluggans fyrir 125 milljónir punda, en utan vallar hefur líf Argentínumannsins einnig verið undir miklu sviðsljósi undanfarin ár.
Enzo, 25 ára, hefur lengi verið í sambandi með Valentina Cervantes. Þau kynntust sem unglingar í Buenos Aires og hófu samband árið 2018. Valentina hefur sagt að þau hafi flutt saman þegar Enzo var aðeins 17 ára.
Sambandið þróaðist hratt og eignuðust þau dótturina Olivia árið 2020. Á þeim tíma var fjárhagurinn þröngur. Valentina hefur lýst því hvernig þau bjuggu í lítilli íbúð, keyptu notuð barnaföt og ferðuðust með almenningssamgöngum á meðan Enzo var enn að koma sér á framfæri hjá River Plate.
Ferill hans tók síðan mikið stökk. Fjölskyldan flutti fyrst til Portúgals þegar hann gekk til liðs við Benfica árið 2022 og aðeins nokkrum mánuðum síðar til London eftir metskipti hans til Chelsea. Sonurinn Benjamin fæddist árið 2023.
Haustið 2024 slitnaði hins vegar upp úr sambandinu tímabundið. Samkvæmt argentínskum fjölmiðlum sagði Enzo að hann vildi prófa að búa einn og upplifa líf sem hann hefði að einhverju leyti sleppt með því að stofna fjölskyldu svo ungur.
Valentina viðurkenndi síðar að skilnaðurinn hefði komið henni algjörlega á óvart.
Parið tók aftur saman árið 2025, en þá fóru af stað sögusagnir um að ónafngreindur argentínskur landsliðsmaður hefði sýnt Valentinu áhuga. Fjölmiðlar þar í landi héldu því fram að það hefði ýtt undir áhuga Enzo á að vinna sambandið aftur.
Síðar var Wanda Nara einnig dregin inn í söguna. Argentínskir miðlar sögðu hana hafa sent Enzo daðrandi skilaboð á samfélagsmiðlum. Valentina hefur þó sjálf dregið úr þeim fréttum og sagt að hún hafi ekki séð nein slík skilaboð og að Enzo hafi aldrei rætt slíkt við hana.
Nú bíður nýr kafli hjá fjölskyldunni í Manchester eftir enn ein stór félagaskiptin á ferli Enzo.