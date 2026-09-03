Arsenal fór óvenjulega leið til að kanna stöðu framherjans - Inter hafði ekki áhuga á að selja

Arsenal kannaði möguleikann á að fá Lautaro Martinez frá Inter undir lok félagaskiptagluggans eftir að ljóst varð að Julian Alvarez væri ekki á leið frá Atletico Madrid.
Samkvæmt Daily Mail hafði Arsenal mikinn áhuga á Alvarez en þegar ljóst varð að erfitt yrði að ná samkomulagi sneri félagið sér að Lautaro.
Gabriel Heinze, aðstoðarþjálfari Arsenal og samlandi Lautaro, er sagður hafa haft samband við framherjann til að kanna áhuga hans á mögulegum félagaskiptum í ensku úrvalsdeildina.
Inter tók hins vegar illa í hugmyndina og hafnaði möguleikanum á sölu.
Lautaro hefur sjálfur ítrekað að hann sé ánægður hjá Inter og sjái sig jafnvel enda ferilinn hjá félaginu. Hann viðurkenndi nýlega að Barcelona hefði áður sýnt honum áhuga en að hann hefði ákveðið að vera áfram í Mílanó.
„Ég vildi vera hér áfram með liðsfélögunum, fólkinu og stuðningsmönnunum,“ sagði Lautaro.
Argentínumaðurinn hefur fest rætur í borginni og sagði fjölskyldu sína einnig kunna vel við sig þar.
Arsenal þurfti því að sætta sig við að hvorki Alvarez né Lautaro kæmu til félagsins í sumar.