Arsenal með sóknarmann með huga þegar glugginn opnar í janúar

Arsenal gæti reynt að fá Eli Junior Kroupi, hinn 20 ára gamla framherja Bournemouth, þegar félagaskiptaglugginn opnar á ný í janúar.
Samkvæmt The Independent fylgjast forráðamenn Arsenal vel með Frakkanum og gætu látið til skarar skríða eftir áramót.
Kroupi er talinn einn áhugaverðasti ungi sóknarmaðurinn í ensku úrvalsdeildinni og hefur vakið athygli með frammistöðu sinni hjá Bournemouth.
Arsenal hefur undanfarna mánuði verið orðað við nokkra framherja þar sem félagið vill áfram styrkja sóknarlínu sína og auka samkeppni um sæti.
Ekki liggur fyrir hversu mikið Bournemouth myndi fara fram á fyrir Kroupi, en aldur hans og möguleikar til framtíðar gera hann að áhugaverðum kosti fyrir Lundúnaliðið.
Málið gæti því orðið eitt af þeim sem vert verður að fylgjast með í janúarglugganum.