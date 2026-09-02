Uppljóstrar því sem Eiður Smári sagði við hann

Adam Ægir Pálsson, leikmaður KA, hrósaði Eiði Smári Guðjohnsen sem þjálfara og sagði hann hafa haft góð áhrif á sig síðustu daga.
Eiður Smári kom inn í þjálfarateymi KA á dögunum og stýrir liðinu með Hallgrími Jónassyni. Adam gekk í raðir Akureyrarliðsins frá Val í sumarglugganum og skoraði hann í síðasta leik, sterku jafntefli við Fram á útivelli.
„Mér finnst Haddi virkilega góður þjálfari og ég er ánægður með hann. Auðvitað er Eiður Eiður Smári. Hann var fyrirmyndin mín þegar ég var yngri og þá fer maður upp á tærnar sjálfkrafa þegar hann kemur á svæðið.
Það er virkilega gaman að fá hann og maður hlustar á hvert orð sem hann segir. Hann sagði við mig í vikunni að ég væri að horfa svolítið mikið á markið þegar ég er að skjóta. Ég ákvað að hlusta á það og það virkaði." sagði Adam við Fótbolta.net eftir leik.