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DV
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Uppljóstrar því sem Eiður Smári sagði við hann

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Fimmtudaginn 3. september 2026 12:00
Skjáskot: Dr. Football

Adam Ægir Pálsson, leikmaður KA, hrósaði Eiði Smári Guðjohnsen sem þjálfara og sagði hann hafa haft góð áhrif á sig síðustu daga.

Eiður Smári kom inn í þjálfarateymi KA á dögunum og stýrir liðinu með Hallgrími Jónassyni. Adam gekk í raðir Akureyrarliðsins frá Val í sumarglugganum og skoraði hann í síðasta leik, sterku jafntefli við Fram á útivelli.

„Mér finnst Haddi virkilega góður þjálfari og ég er ánægður með hann. Auðvitað er Eiður Eiður Smári. Hann var fyrirmyndin mín þegar ég var yngri og þá fer maður upp á tærnar sjálfkrafa þegar hann kemur á svæðið. 

Það er virkilega gaman að fá hann og maður hlustar á hvert orð sem hann segir. Hann sagði við mig í vikunni að ég væri að horfa svolítið mikið á markið þegar ég er að skjóta. Ég ákvað að hlusta á það og það virkaði." sagði Adam við Fótbolta.net eftir leik.

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