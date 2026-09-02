United telur sig hafa fimm leikmenn sem geta fyllt skarð Shaw ef hann meiðist

Manchester United telur sig vera með nægilega breidd í vinstri bakvarðarstöðunni þrátt fyrir stöðu Luke Shaw.
Samkvæmt Laurie Whitwell hjá Athletic eru Noussair Mazraoui og Diogo Dalot helstu kostir félagsins til að leysa Shaw af hólmi þegar þörf krefur.
United telur sig jafnframt hafa fleiri neyðarlausnir í hópnum. Lisandro Martínez getur leyst stöðuna, auk þess sem Carlos Baleba og Patrick Dorgu koma til greina ef á þarf að halda.
Harry Amass er áfram hluti af leikmannahópi Manchester United og gæti einnig fengið tækifæri þegar líður á tímabilið.
Diego León er hins vegar ekki talinn vera inni í myndinni að svo stöddu.
Forráðamenn United virðast því ekki telja brýna þörf á að sækja nýjan vinstri bakvörð, enda eru nokkrir leikmenn í hópnum sem geta leyst stöðuna.