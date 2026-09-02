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DV
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United sker sig úr - Taka aldrei upp stóru seðlana

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 3. september 2026 12:30
Getty Images

Manchester United er nú eina félagið af svokölluðu „stóru sex“ í ensku úrvalsdeildinni sem hefur aldrei greitt meira en 100 milljónir punda fyrir einn leikmann.

Samkvæmt Laurie Whitwell ríkir nokkur óvissa um hvort það muni breytast á næstu árum undir stjórn Sir Jim Ratcliffe og Glazer-fjölskyldunnar.

United hefur vissulega eytt háum upphæðum í leikmenn í gegnum tíðina, en forráðamenn félagsins eru sagðir telja að skynsamlegra geti verið að dreifa fjárfestingunni á nokkra leikmenn frekar en að setja gríðarlega upphæð í einn stóran samning.

Hugsunin er sú að þrír eða fjórir leikmenn á hóflegra verði geti haft meiri heildaráhrif á liðið en einn stórstjarna.

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