United sker sig úr - Taka aldrei upp stóru seðlana

Manchester United er nú eina félagið af svokölluðu „stóru sex“ í ensku úrvalsdeildinni sem hefur aldrei greitt meira en 100 milljónir punda fyrir einn leikmann.
Samkvæmt Laurie Whitwell ríkir nokkur óvissa um hvort það muni breytast á næstu árum undir stjórn Sir Jim Ratcliffe og Glazer-fjölskyldunnar.
United hefur vissulega eytt háum upphæðum í leikmenn í gegnum tíðina, en forráðamenn félagsins eru sagðir telja að skynsamlegra geti verið að dreifa fjárfestingunni á nokkra leikmenn frekar en að setja gríðarlega upphæð í einn stóran samning.
Hugsunin er sú að þrír eða fjórir leikmenn á hóflegra verði geti haft meiri heildaráhrif á liðið en einn stórstjarna.