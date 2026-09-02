Tufegdzic bræðurnir báðir farnir frá Val í Malmö

Bræðurnir Novak Tufegdzic og Stefan Tufegdzic eru gengnir til liðs við sænska stórliðið Malmö FF frá Val. Faðir þeirra er Srdjan Tufegdzic fyrrum þjálfari Vals og fleiri liða.
Novak er fæddur árið 2012 og Stefan árið 2010 en báðir eru taldir mjög efnilegir. Báðir léku einn leik með Val í Bestu deildinni í sumar.
Félagaskiptin voru skráð hjá KSÍ 2. september og kveðja bræðurnir því Hlíðarenda til að halda áfram ferlinum í Svíþjóð.
Báðir hafa verið á mála hjá Val en nú bíður þeirra nýtt verkefni hjá Malmö, einu stærsta og sigursælasta félagi sænskrar knattspyrnu.
Það vekur athygli að bræðurnir fari saman til sama félags, en slík félagaskipti eru ekki algeng.
Malmö hefur um árabil lagt mikla áherslu á öflugt yngri flokka starf og þróun ungra leikmanna og fá Novak og Stefan nú tækifæri til að stíga næsta skref í sínu knattspyrnuferli þar.