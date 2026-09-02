Tólf ár hjá Shaw á United - Á meðan hafa önnur stórlið gert þetta

Manchester United keypti Luke Shaw frá Southampton árið 2014 og tólf árum síðar er hann enn einn helsti kostur félagsins í vinstri bakvarðarstöðunni.
Stuðningsmenn Manchester United eru brjálaðir yfir því að félagið hafi ekki keypt bakvörð í sumar.
Á sama tíma hafa önnur stórlið ensku úrvalsdeildarinnar endurnýjað stöðuna reglulega og keypt fjölmarga leikmenn til að leysa hana.
Shaw hefur átt góða spretti hjá United en meiðsli hafa sett stórt strik í reikninginn á ferli hans. Þrátt fyrir það hefur félaginu ekki tekist að finna varanlegan arftaka hans.
Hjá Manchester City hafa meðal annars Gael Clichy, Benjamin Mendy, Oleksandr Zinchenko, Joao Cancelo, Rayan Ait-Nouri og Josko Gvardiol komið við sögu.
Chelsea: Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Ben Chilwell, Marc Cucurella og Jorrel Hato.
Arsenal: Nacho Monreal, Kieran Tierney, Zinchenko, Riccardo Calafiori og Myles Lewis-Skelly.
Liverpool: Alberto Moreno, Andy Robertson og Milos Kerkez.
Tottenham: Danny Rose, Ben Davies, Sergio Reguilon og Destiny Udogie.
United stendur því nokkuð út úr hvað stöðugleika Shaw varðar.