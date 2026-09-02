Tók á sig verulega launalækkun þegar hann fór frá Arsenal

Gabriel Jesus hefur greint frá því að hann hafi tekið verulega launalækkun til að ganga til liðs við Barcelona frá Arsenal.
Brasilíski framherjinn, sem er 29 ára, gekk til liðs við Barcelona fyrir 8,6 milljónir punda auk mögulegra viðbótargreiðslna.
Jesus segir að draumur hans hafi lengi verið að spila fyrir Barcelona og því hafi hann verið tilbúinn að gefa eftir hluta af launum sínum til að gera félagaskiptin möguleg.
Hann ræddi einnig við fyrrum liðsfélaga sína hjá Manchester City, þá Joao Cancelo og Rodri, áður en hann tók ákvörðunina.
„Þeir sögðu allir góða hluti um félagið, búningsklefann og starfsfólkið,“ sagði Jesus.
Hann sagðist hafa orðið mjög spenntur þegar ljóst varð að möguleikinn á Barcelona væri raunverulegur.
Jesus var áður á meira en 200 þúsund pundum á viku hjá Arsenal.
Hann mun nú sameinast nokkrum kunnuglegum andlitum hjá Barcelona, þar á meðal brasilíska landsliðsfélaganum Raphinha.
Jesus sagði jafnframt að honum væri alveg sama þótt hann hefði ekki verið fyrsti kostur félagsins í sumar. Að hans sögn skipti mestu máli að fá tækifærið til að spila fyrir Barcelona.