Þetta gekk á hjá United í glugganum - Sá sem sér um kaupin vildi ekki taka sénsa

Manchester United lauk sumarglugganum með fjögur ný kaup og eyddi um 155 milljónum punda, sem er töluvert minna en félagið gerði síðasta sumar.
Jason Wilcox, yfirmaður knattspyrnumála , virðist hafa valið að fara varlegar í sakirnar í þetta skiptið þrátt fyrir að sex nýir leikmenn hafi verið nefndir sem besta mögulega niðurstaðan fyrir gluggann.
United styrkti miðjuna meðal annars með Carlos Baleba, Andrey Santos og Youri Tielemans en félagið sótti ekki vinstri bakvörð þrátt fyrir að sú staða hafi lengi verið til skoðunar.
Samkvæmt umfjöllun The Sun hafði United meðal annars áhuga á Lewis Hall hjá Newcastle og átti óformlegar viðræður vegna hans. Newcastle var hins vegar ekki tilbúið að selja og því varð ekkert af félagaskiptum.
United telur sig þó hafa nokkra möguleika vinstra megin í vörninni. Luke Shaw er enn fyrsti kostur en Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui og Diogo Dalot geta allir leyst stöðuna. Dorgu hefur einnig leikið sem kantmaður og virðist nú vera hugsaður sem breiddarleikmaður sem getur sinnt fleiri en einni stöðu.
Forráðamenn United eru sagðir hafa viljað forðast að endurtaka mistök fyrri ára þegar félagið greiddi mjög háar upphæðir fyrir leikmenn sem síðar stóðu ekki undir væntingum.
Casemiro og Antony eru nefndir sem skýr dæmi um það, en þeir kostuðu félagið samanlagt meira en 150 milljónir punda. Báðir eru nú farnir frá félaginu.
United skoðaði einnig Aurélien Tchouaméni en óttaðist að kostnaðurinn og launakröfur hans gætu raskað launastrúktúr félagsins.
Baleba varð á endanum helsta fjárfesting gluggans. Hann var sagður hafa verið sérstaklega ánægður með hvernig United nálgaðist viðræðurnar og hvernig félagið kynnti framtíðarhlutverk hans.
Þrátt fyrir minni útgjöld en oft áður telur félagið enn að núverandi leikmannahópur geti tekið framförum. Spurningin er hvort sú aðhaldssemi reynist skynsamleg eða hvort United muni síðar sjá eftir því að hafa ekki styrkt sérstaklega vinstri bakvarðarstöðuna frekar.