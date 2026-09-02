Þess vegna hætti Balogun við skiptin til Everton á ögurstundu

Folarin Balogun hætti við félagaskipti sín til Everton vegna þess hvernig félagið tók á læknisskoðun hans. Thiago Scuro, yfirmaður knattspyrnumála hjá Monaco, greinir frá þessu.
Everton og Monaco höfðu náð samkomulagi um kaup upp á um 40 milljónir punda á gluggadegi og Balogun fór til Englands í læknisskoðun. Everton taldi niðurstöðurnar fyrst vekja spurningar um heilsu framherjans en Monaco taldi þær áhyggjur ekki eiga við rök að styðjast.
Um klukkan 22 á lokadegi félagaskiptagluggans komst Everton að þeirri niðurstöðu að ekkert væri að og bæði félög skrifuðu undir samninginn. Balogun neitaði hins vegar sjálfur að skrifa undir á síðustu stundu.
„Mér líður ekki vel með hvernig félagið kom fram við mig og hvernig læknateymið vakti efasemdir um framtíð mína og heilsu. Mér líður ekki vel með að skrifa undir langtímasamning hér,“ hafði Scuro eftir Balogun.
Balogun er því áfram hjá Monaco í bili en gæti enn farið til félags í landi þar sem félagaskiptaglugginn er opinn.