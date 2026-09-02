Telur að þetta séu mistök Liverpool á markaðnum í sumar

Jamie Redknapp, sérfræðingur Sky Sports, telur að Liverpool þurfi að fara varlega í það hvernig félagið styrkir bakvarðastöðurnar.
Redknapp bendir á að Conor Bradley sé væntanlegur aftur úr meiðslum og að kaup á öðrum hægri bakverði gætu hamlað þróun hans.
Hann hefur þó efasemdir um Jeremie Frimpong í hefðbundinni bakvarðarstöðu.
„Fyrir mér er Frimpong ekki hægri bakvörður. Hann kom sem vængbakvörður og virðist ekki alveg þægilegur í þessari stöðu,“ sagði Redknapp.
Hann ræddi einnig Milos Kerkez og sagði að byrjun hans hjá Liverpool hefði ekki verið eins góð og margir hefðu vonast eftir.
Redknapp vonast þó til þess að Andoni Iraola geti fengið meira út úr leikmanninum.
Liverpool þarf því að finna jafnvægi milli þess að treysta núverandi leikmönnum og þess að bæta við breidd í vörnina.