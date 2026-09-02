Tekur við tíunni hjá argentíska landsliðinu af Messi

Nico Paz er sagður fá treyju númer 10 hjá argentínska landsliðinu eftir að Lionel Messi lagði landsliðsskóna á hilluna.
ESPN í Argentínu greinir frá því að ákvörðunin hafi þegar verið tekin, að því gefnu að Lionel Scaloni verði áfram landsliðsþjálfari.
Mynd
Paz er aðeins 21 árs en hefur þegar leikið ellefu landsleiki. Hann leikur með Como á Ítalíu undir stjórn Cesc Fabregas og er talinn einn efnilegasti sóknarmiðjumaður Evrópu.
Messi lék 207 landsleiki fyrir Argentínu og skoraði 125 mörk. Hann fetaði sjálfur í fótspor Diego Maradona með því að klæðast treyju númer 10.
Paz er á mála hjá Como á Ítalíu en hann var áður hjá Real Madrid. Hann er alinn upp á Tenerife á Spáni, en á argentískan föður og valdi að spila fyrir Argentínu.