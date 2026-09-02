Táningur handtekinn - Ætlaði að ræna tugi einstaklinga og þar á meðal heimsfræga

Franskur táningur hefur verið handtekinn grunaður um að hafa lagt á ráðin um að ræna Kylian Mbappe og fleiri auðugum einstaklingum í Frakklandi.
Hinn 18 ára gamli Clement L er talinn hafa stýrt glæpagengi í gegnum Snapchat undir dulnefninu „Lester Z“, á meðan hann sat sjálfur í fangelsi. Lögregla fann upplýsingar um 26 möguleg skotmörk í símum hans.
Mbappe var þekktasta nafnið á listanum en þar voru einnig rapparar og auðugir viðskiptamenn.
Rannsóknin hófst eftir vopnað rán í úraverslun í París í maí. Tveir meðlimir meints gengis stálu þar ellefu rándýrum lúxusúrum áður en þeir voru handteknir.
Clement neitar því að hafa verið höfuðpaurinn og segist aðeins hafa verið milliliður milli óþekkts stjórnanda og þeirra sem framkvæmdu brotin.