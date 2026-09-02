Staveley klár með peninginn og bíður þess að fá að kaupa stóran hlut í félaginu - Var mætt á völlinn í gær

Amanda Staveley, sem hyggst kaupa stóran hlut í West Ham, var á London Stadium í gær þegar liðið vann Wolves 4-2 í Championship-deildinni.
Staveley hefur náð samkomulagi við Vanessu Gold um kaup á öllum 25,1 prósents hlut hennar í félaginu. Í samkomulaginu er West Ham metið á um 600 milljónir punda.
Núverandi hluthafar West Ham hafa þó forkaupsrétt og frestur þeirra til að láta til skarar skríða rennur út í vikunni.
David Sullivan er stærsti hluthafinn með 38,8 prósent en Daniel Kretinsky á 27 prósent. Staveley bíður því enn eftir því hvort leiðin verði greið fyrir kaup hennar á fjórðungshlut í félaginu.