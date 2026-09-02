Sorglegt atvik náðist á myndband - Mamman og sonurinn fóru grátandi í burtu eftir tíðindin

Pablo García hefur yfirgefið Real Betis eftir 15 ár hjá félaginu, aðeins sex dögum eftir að hafa skrifað nafn sitt í sögubækur þess. Hann og móðir hans fóru grátandi frá félaginu í gær.
García gekk til liðs við Betis aðeins fimm ára gamall og hefur leikið fyrir félagið á öllum aldursstigum síðan þá.
Hinn 20 ára gamli sóknarmaður varð á dögunum fyrsti leikmaðurinn í sögu Betis til að skora í opinberum deildarleikjum fyrir félagið á öllum stigum, frá yngstu flokkum og upp í aðalliðið.
García er jafnframt markahæsti leikmaður í sögu yngri liða Betis með yfir 400 mörk.
Þrátt fyrir það var honum tilkynnt á lokadegi félagaskiptagluggans að hann þyrfti að yfirgefa félagið og ganga til liðs við Racing Santander.
Ástæðan er sögð sú að Betis þurfti að losa um pláss í launabókhaldinu til að geta skráð Dani Ceballos.
García sást yfirgefa æfingasvæði Betis í tárum ásamt móður sinni, sem var einnig mjög miður sín.
Eftir 15 ár hjá uppeldisfélaginu lauk kaflanum því á afar sársaukafullan hátt, aðeins nokkrum dögum eftir eitt stærsta augnablik ferilsins.
🟩⬜ Real Betis academy prospect Pablo García was reduced to tears after the club had to sell him in to satisfy La Liga’s financial regulations.
His mum was emotional too as they left the training ground last night.
The harsh realities of football. 💔 pic.twitter.com/vIFZm8y2KX https://t.co/W41flFBxAp
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 2, 2026