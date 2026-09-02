Hafa samband
DV
433

Sorglegt atvik náðist á myndband - Mamman og sonurinn fóru grátandi í burtu eftir tíðindin

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 3. september 2026 08:30

Pablo García hefur yfirgefið Real Betis eftir 15 ár hjá félaginu, aðeins sex dögum eftir að hafa skrifað nafn sitt í sögubækur þess. Hann og móðir hans fóru grátandi frá félaginu í gær.

García gekk til liðs við Betis aðeins fimm ára gamall og hefur leikið fyrir félagið á öllum aldursstigum síðan þá.

Hinn 20 ára gamli sóknarmaður varð á dögunum fyrsti leikmaðurinn í sögu Betis til að skora í opinberum deildarleikjum fyrir félagið á öllum stigum, frá yngstu flokkum og upp í aðalliðið.

García er jafnframt markahæsti leikmaður í sögu yngri liða Betis með yfir 400 mörk.

Þrátt fyrir það var honum tilkynnt á lokadegi félagaskiptagluggans að hann þyrfti að yfirgefa félagið og ganga til liðs við Racing Santander.

Ástæðan er sögð sú að Betis þurfti að losa um pláss í launabókhaldinu til að geta skráð Dani Ceballos.

García sást yfirgefa æfingasvæði Betis í tárum ásamt móður sinni, sem var einnig mjög miður sín.

Eftir 15 ár hjá uppeldisfélaginu lauk kaflanum því á afar sársaukafullan hátt, aðeins nokkrum dögum eftir eitt stærsta augnablik ferilsins.

Fleiri fréttir