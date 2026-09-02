Skilur af hverju Arsenal styrkti ekki þessa stöðu í sumar

Jamie Carragher, sérfræðingur Sky Sports, telur að Arsenal hefði aðeins átt að kaupa nýjan framherja ef um algjöran toppleikmann væri að ræða.
Carragher segir Arsenal þegar vera með góða framherja og nefndi sérstaklega Kai Havertz og Viktor Gyökeres.
„Þeir þurftu leikmann sem getur breytt leikjum,“ sagði Carragher og benti á að Arsenal hefði reynt að fá leikmenn á borð við Vinicius Junior og Julián Álvarez.
Að hans mati er orðið mjög erfitt að bæta núverandi lið Arsenal og því sé lítið vit í að kaupa leikmann sem sé aðeins á sama getustigi og þeir sem fyrir eru.
Carragher segir Arsenal vera með marga sóknarmenn sem séu sjö eða átta af tíu að gæðum.
Það sem liðið þurfi sé hins vegar leikmaður sem sé níu eða tíu af tíu og geti lyft liðinu upp á næsta stig.