Sjáðu sterkt draumalið samningslausra leikmanna

Þótt félagaskiptaglugganum hafi verið lokað í gær eru fjölmörg stór nöfn enn á lausu og geta samið við ný félög á frjálsri sölu.
Paul Pogba er þar líklega stærsta nafnið. Þessi 33 ára gamli Frakki yfirgaf Monaco eftir aðeins sex spilaða leiki, en hann hafði reynt að koma ferlinum aftur af stað þar eftir langt keppnisbann.
Jadon Sancho, Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko og Anthony Martial eru einnig án félags. Sancho hefur þó verið sterklega orðaður við Palmeiras í Brasilíu.
Á listanum eru einnig fyrrverandi leikmenn Real Madrid, Dani Carvajal, David Alaba og Karim Benzema. Sá síðastnefndi yfirgaf Al-Hilal eftir komu Ollie Watkins og hefur verið talað um að hann gæti jafnvel lagt skóna á hilluna.
Riyad Mahrez, Mauro Icardi, Renato Sanches og Yves Bissouma eru meðal annarra þekktra leikmanna sem geta enn samið við félög þrátt fyrir að glugganum hafi verið lokað.
Hér má sjá draumalið félagslausra leikmanna sem The Sun tók saman.