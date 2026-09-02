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DV
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Sancho að taka óvænt skref - Hittir fyrrum liðsfélaga hjá United

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 2. september 2026 11:30

Jadon Sancho er sagður hafa samið við Palmeiras í Brasilíu eftir að hafa yfirgefið Manchester United á frjálsri sölu í sumar.

Marca greinir frá því að þessi 26 ára gamli kantmaður hafi samþykkt tveggja ára samning hjá Palmeiras með möguleika á eins árs framlengingu.

Sancho hafði verið orðaður við Fiorentina og Roma í sumar en þau félagaskipti gengu ekki eftir vegna launakrafa hans.

Hjá Palmeiras myndi Sancho hitta fyrir fyrrum liðsfélaga sinn hjá Manchester United, Andreas Pereira. 

Sancho var á láni hjá Aston Villa á síðasta tímabili og þar áður hjá Chelsea og Dortmund. Ekkert hefur gengið hjá kappanum eftir að hann var keyptur til United frá Dortmund á 73 milljónir punda sumarið 2021.

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