Hafa samband
DV
433

Samþykkja uppsögn þjálfarans eftir allt saman

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 2. september 2026 16:00

Fatih Tekke er hættur sem þjálfari Trabzonspor, aðeins nokkrum dögum eftir að félagið hafnaði uppsögn hans.

Tekke sagði starfi sínu lausu eftir 5-0 samanlagt tap gegn Ferencvaros í umspili Evrópudeildarinnar. Trabzonspor taldi ákvörðun hans fyrst hafa verið tekna í miklu uppnámi eftir vont tap og hafnaði henni.

Nú hafa báðir aðilar hins vegar að komist að sameiginlegri niðurstöðu um að Tekke hæti. 

Tekke stýrði Trabzonspor í um eitt og hálft ár, endaði í þriðja sæti deildarinnar í vor og varð bikarmeistari. 

Mohamed Salah gekk í raðir félagsins í sumar og fleiri stór nöfn einnig.

Fleiri fréttir