Samþykkja uppsögn þjálfarans eftir allt saman

Fatih Tekke er hættur sem þjálfari Trabzonspor, aðeins nokkrum dögum eftir að félagið hafnaði uppsögn hans.
Tekke sagði starfi sínu lausu eftir 5-0 samanlagt tap gegn Ferencvaros í umspili Evrópudeildarinnar. Trabzonspor taldi ákvörðun hans fyrst hafa verið tekna í miklu uppnámi eftir vont tap og hafnaði henni.
Nú hafa báðir aðilar hins vegar að komist að sameiginlegri niðurstöðu um að Tekke hæti.
Tekke stýrði Trabzonspor í um eitt og hálft ár, endaði í þriðja sæti deildarinnar í vor og varð bikarmeistari.
Mohamed Salah gekk í raðir félagsins í sumar og fleiri stór nöfn einnig.