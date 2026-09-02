Rifti við Arsenal og er búinn að finna sér nýtt lið

Reiss Nelson er genginn til liðs við Feyenoord á frjálsri sölu eftir að samningi hans við Arsenal var rift.
Fabrizio Romano og fleiri greina frá því að þessi 26 ára gamli kantmaður hafi gengist undir læknisskoðun og samið við hollenska félagið í gærkvöldi.
Nelson snýr þar með aftur til Feyenoord en hann lék með félaginu á láni frá Arsenal tímabilið 2021-2022. Hann fór alla leið í úrslitaleik Sambandsdeildarinnar með liðinu það tímabil.
Nelson er uppalinn hjá Arsenal en hefur verið töluvert lánaður í burtu á tíma sínum þar og ekki oft verið í stóru hlutverki.