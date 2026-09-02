Rifta samningi hans eftir erfiða dvöl - Miklar vonir bundnar við hann á sínum tíma

Renato Sanches er farinn frá Paris Saint-Germain, en samningi hans við félagið var rift í gær. Portúgalski miðjumaðurinn er því laus allra mála.
Sanches gekk til liðs við PSG frá Lille árið 2022 en náði aldrei að festa sig í sessi. Síðustu þrjú tímabil hefur hann verið lánaður til Roma, Benfica og Panathinaikos.
Hinn 29 ára gamli Sanches varð Evrópumeistari með Portúgal árið 2016 og var valinn besti ungi leikmaður mótsins.
Hann fór í kjölfarið til Bayern Munchen en ferill kappans fór þó aldrei á það flug sem vonast var eftir.