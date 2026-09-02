Pirraður yfir því hvað Liverpool gerði á markaðnum - Hvernig leysa þeir þetta vandamál?

Jamie Carragher, sérfræðingur Sky Sports, segist vera vonsvikinn með leikmannagluggann hjá Liverpool og telur leikmannahópinn ekki nægilega vel balanseraðan.
Carragher segir það jákvætt að félagið hafi styrkt vængstöðurnar og bætt við tveimur kantmönnum. Hann hrósaði sérstaklega Bradley Barcola en benti á að stærsta vandamálið væri hægri kanturinn.
„Liverpool er ekki með neinn eiginlegan hægri kantmann með vinstri fót, eins og Mohamed Salah var,“ sagði Carragher.
Hann segist því ekki alveg sjá hvernig Liverpool ætli að leysa þá stöðu á komandi tímabili.
Carragher telur einnig að hópurinn sé of þunnur í bakvarðastöðunum og að liðið hefði líklega þurft að bæta við einum miðjumanni.
Að hans mati hefur glugginn því verið í lagi, en ekki nógu góður til að gera hópinn fullkomlega samkeppnishæfan.