Netverjar hissa á því hversu hamingjusamur maðurinn var eftir þunga refsingu

Everton-stuðningsmaðurinn Michael Flanagan hefur verið bannaður frá knattspyrnuleikjum í þrjú ár eftir hættulegt atvik á Hill Dickinson Stadium í desember á síðasta ári.
Flanagan, sem er 57 ára, játaði líkamsárás eftir að hafa ýtt öðrum Everton-stuðningsmanni aftur fyrir sig í stúkunni í leik gegn Arsenal. Fórnarlambið féll yfir að minnsta kosti tólf sætaraðir og hlaut minniháttar meiðsli.
Flanagan var dæmdur í 140 klukkustunda samfélagsþjónustu og gert að greiða fórnarlambinu 750 pund í bætur. Þá þarf hann einnig að greiða 400 pund í málskostnað og 114 pund í sérstakt fórnarlambagjald.
Merseyside-lögreglan birti mynd af Flanagan með fréttinni af banninu og vakti svipur hans mikla athygli á samfélagsmiðlum.
Everton-stuðningsmenn gerðu í kjölfarið grín að því að hann virtist ánægður með að þurfa ekki að mæta á leiki næstu þrjú árin, sérstaklega eftir erfiðan lokadag félagaskiptagluggans.
Everton seldi bæði Iliman Ndiaye og Beto en tókst ekki að landa Folarin Balogun eða Joshua Zirkzee.
Lögreglan lagði þó áherslu á alvarleika atviksins og sagði það hafa verið bæði hættulegt og átakanlegt.