NBA væðing Meistaradeildar Evrópu - Nýliðar munu bera sérstakt merki

Leikmenn sem spila sinn fyrsta leik í Meistaradeild Evrópu á þessu tímabili munu bera sérstakt „debut patch“ á treyju sinni.
David Ornstein hjá The Athletic greinir frá þessu en breytingin er hluti af nýjum sex ára samningi UEFA og Fanatics.
Merkið verður aðeins notað þegar leikmaður kemur fyrst við sögu í Meistaradeildinni og á að undirstrika tímamótin fyrir viðkomandi.
Eftir leikinn verður merkið síðan tengt sérstökum safngrip. Það verður sett á áritað Topps-kort með leikmanninum og getur þannig orðið hluti af verðmætum safngripum tengdum keppninni.
Svipað fyrirkomulag hefur þegar verið notað í NBA-deildinni í Bandaríkjunum þar sem svokölluð nýliðamerki hafa vakið mikla athygli meðal safnara.
Eitt slíkt kort úr NBA er nú talið geta selst á uppboði fyrir um fimm milljónir Bandaríkjadala.
UEFA virðist því ætla að tengja enn frekar saman knattspyrnuna og ört vaxandi markað fyrir íþróttasafngripi.