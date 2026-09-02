Mjög ósáttur við ummæli Hákons á mánudag - „Hann á bara að halda kjafti“

Mikael Nikulásson fór hörðum orðum um ummæli Hákons Ernis Haraldssonar, eins þjálfara Stjörnunnar, í Þungavigtinni.
Hákon ræddi við Fótbolta.net eftir 2-0 sigur Stjörnunnar gegn Breiðabliki í Kópavogi og var þar spurður út í viðtal Jóns Þórs Haukssonar við RÚV.
Jón Þór var rekinn frá Stjörnunni fyrr í mánuðinum og hefur viðtalið vakið mikla athygli. Hákon sagði að ýmsar sögur væru á kreiki, sumar sannar og aðrar ekki, og bætti við að fleiri hliðar málsins ættu eftir að koma fram.
Mikael var ekki hrifinn af þeim ummælum og tók málið fyrir í Þungavigtinni.
„Mér finnst þetta lélegt. Gummi Kristjáns var í viðtali og er að skjóta á Jón Þór. Hann er ósáttur með eitthvað sem Jón Þór lætur út úr sér, eðlilega ef eitthvað er rangt,“ sagði Mikael.
Hann gekk síðan lengra og gagnrýndi Hákon sérstaklega. „Þegar það kemur einhver gutti sem er einn af þremur þjálfurum Stjörnunnar, sem mögulega var að stinga Jón Þór í bakið. Hann á bara að halda kjafti, ég skil alveg Gumma.“
Umræðan um brotthvarf Jóns Þórs frá Stjörnunni virðist því langt frá því að vera á enda og greinilegt að málið vekur enn sterkar tilfinningar.