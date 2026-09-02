Mikil sorg eftir andlát ungs manns - Lét til sín taka og hjálpaði ungu fólki

Fyrrverandi pólski knattspyrnumaðurinn Wojciech Onsorge er látinn aðeins 32 ára að aldri eftir baráttu við krabbamein.
Onsorge greindist með illkynja heilaæxli árið 2021 eftir að hafa fundið fyrir dofa í fingrum dagana áður. Æxlið reyndist um þrír sentímetrar að stærð.
Hann lék lengst af með Warta Poznan og spilaði meðal annars í næstefstu deild Póllands.
Onsorge lagði skóna á hilluna árið 2021 en starfaði áfram í fótboltanum og vakti athygli sem útsendari hjá stórliðinu Lech Poznan og rak jafnframt knattspyrnuakademíu fyrir unga leikmenn.
Bæði Warta Poznan og Lech Poznan hafa sent fjölskyldu og aðstandendum Onsorge innilegar samúðarkveðjur.