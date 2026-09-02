Meistararnir lönduðu íslenska landsliðsmanninum fyrir gluggalok

Daníel Leó Grétarsson er genginn til liðs við dönsku meistarana í AGF frá Sönderjyske. Þetta var staðfest síðla kvölds í gær, á lokadegi danska félagaskiptaluggans.
AGF hafði áður gert tilboð í þennan þrítuga íslenska landsliðsmiðvörð upp á um 75 milljónir íslenskra króna. Því var hafnað en félögin náðu síðar samkomulagi fyrir óuppgefið verð. Hann gerir þriggja ára samning.
Daníel Leó hefur leikið með Sönderjyske undanfarin þrjú ár og hjálpaði liðinu meðal annars að komast upp í dönsku úrvalsdeildina.
Meistararnir hafa verið í vandræðum á fyrstu vikum nýs tímabils. Liðið verður þá með í Sambandsdeildinni í vetur.
Með AGF leika einnig Mikael Neville Anderson og Tómas Óli Kristjánsson.