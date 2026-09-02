Martial aftur í ensku úrvalsdeildina?

Anthony Martial gæti snúið aftur í ensku úrvalsdeildina en hann hefur verið boðinn til sjö félaga nú þegar búið er að loka félagaskiptaglugganum, samkvæmt því sem fram kemur í Teamtalk.
Everton er þar á meðal eftir að Folarin Balogun hætti við félagaskipti sín þangað á síðustu stundu í gærkvöldi. Everton er aðeins með einn eiginlegan framherja, Thierno Barry, innan sinna raða eftir söluna Beto til Fiorentina.
Leeds, Crystal Palace, Brighton, Newcastle, Sunderland og Tottenham hafa einnig verið látin vita af stöðu Frakkans.
Martial er laus allra mála eftir að hafa yfirgefið Monterrey í sumar. Þessi þrítugi fyrrverandi leikmaður Manchester United er sagður opinn fyrir endurkomu í ensku úrvalsdeildina.