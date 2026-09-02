Liverpool vill manninn sem fór næstum því til Chelsea í vikunni

Liverpool hefur þegar hafið undirbúning að mögulegum kaupum á Lamine Camara frá Monaco næsta sumar. Talksport segir frá.
Liverpool hefur rætt við umboðsmenn hins 22 ára gamla miðjumanns og horfir til hans sem mögulegs arftaka Alexis Mac Allister, en nokkur óvissa hefur verið um framtíð Argentínumannsins.
Camara var hársbreidd frá því að ganga til liðs við Chelsea á lokadegi félagaskiptagluggans. Félögin höfðu náð samkomulagi um kaup upp á 47 milljónir punda áður en Monaco hætti við söluna á síðustu stundu.
Chelsea gæti enn reynt aftur við Camara en félagið horfir nú einnig til Pablo Barrios hjá Atletico Madrid. Liverpool gæti því blandað sér í baráttuna um Senegalann næsta sumar.